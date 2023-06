Ondanks buitenlandse interesse: Mark van Bommel blijft normaal gezien bij Antwerp (en mag zich aan nieuw contract verwachten)

Zo gaat dat dan. Mark van Bommel boekte historische successen met Antwerp – nooit eerder was de club erin geslaagd de dubbel te pakken – en dus is dat ook clubs uit de G5-competities niet ontgaan. Verschillende buitenlandse ploegen zochten de voorbije dagen contact met (de entourage van) Van Bommel, maar de Nederlander houdt die interesse af. Zijn intentie is om bij Antwerp te blijven – een club waar hij van de fans en de clubmedewerkers veel appreciatie voelt en in goede omstandigheden kan werken.

Ook Antwerp is uiteraard erg tevreden over Van Bommel. De club heeft zichzelf voorgenomen om na de vakantie zo snel mogelijk met de trainer rond tafel te gaan zitten. De bedoeling is om die eventuele kapers te snel af te zijn en Van Bommel te belonen voor de goede resultaten. Van Bommel heeft nog één jaar contract aan naar Belgische normen reeds goede voorwaarden, maar Antwerp zou dat graag openbreken. Concreet zal Van Bommel een verlenging en mogelijk een (beperkte) verbetering aangeboden krijgen.

Mark van Bommel in feestroes. — © BELGA

Er is, zoals hierboven beschreven, geen enkele reden om te denken dat Van Bommel daar niet op zou ingaan. En zelfs als hij dat niet doet, is een exit weinig waarschijnlijk.

Van Bommel zal wel sportieve garanties vragen. Hij heeft de ambitie om de groepsfase van de Champions League te bereiken en wil in België opnieuw meespelen voor de prijzen. Om die targets te halen, zal er extra kwaliteit nodig zijn – pakweg Club zal niet elk jaar kwakkelen –, zeker als huurlingen als Calvin Stengs en Mandela Keita niet zouden blijven.

Volgens onze informatie zal RAFC er wel alles aan doen om zeker Stengs te houden. De aankoopoptie van Keita bedraagt tien miljoen euro, dat vindt Antwerp te veel. Men is wel on speaking terms met OH Leuven.

Dankbaar

In Deurne Noord heeft Van Bommel zichzelf opnieuw op de kaart kunnen zetten als trainer. Bij PSV was zijn debuutseizoen prima – hij pakte toen 83 punten, een aantal dat bijna altijd volstaat voor de titel –, alleen was Ajax toen ongenaakbaar sterk. Een paar maanden later werd hij aan de deur gezet. Een nieuw avontuur bij VfL Wolfsburg duurde amper dertien officiële wedstrijden. Spelers uit die periode zijn wel altijd blijven beweren dat Van Bommel alle kwaliteiten had om een goede coach te zijn. Dat blijkt nu in Antwerp.

Ook op een nieuw contract zou er wel een glaasje gedronken kunnen worden.

In Van Bommels omgeving valt te horen dat hij dankbaar is voor de kans die hij kreeg bij Antwerp. Die erkentelijkheid zou eveneens een element zijn om de club trouw te blijven, de telefoontjes vanuit het buitenland ten spijt.