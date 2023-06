Emma Meesseman wil schitteren op EK met Belgian Cats: “We zijn klaar om te presteren, zelfs met druk op onze schouders”

Donderdag nemen de Belgian Cats het in hun eerste wedstrijd van het EK basketbal op tegen gastland Israël. Het is de eerste keer dat Israël de eindronde van een EK speelt sinds 2011. Emma Meesseman is op haar hoede.

“Het is hun eerste wedstrijd op een belangrijk toernooi in lange tijd, voor eigen publiek”, zei de Belgische sterspeelster dinsdag tijdens een persconferentie. “Ze zullen spelen om hun land trots te maken. We hebben daar ervaring mee. We weten wat het is om thuis voor een vol huis te spelen, dat geeft veel energie. Daar bereiden we ons op voor. Maar het wordt leuk, ik verwacht een duel op hoog niveau.”

De Israëli’s kunnen naast het thuisvoordeel, ook rekenen op Jennie Simms, die in 2017 naast Emma Meesseman in de WNBA speelde voor de Washington Mystics. Een andere sterkhouder, Eden Rotberg, speelde een seizoen in België bij Luik Panthers.

België zit op het EK in groep B, samen met Israël, Tsjechië en Italië. Zoals gewoonlijk willen de Belgen alleen praten over hun volgende tegenstander. “Israël heeft een goed basisvijftal”, analyseerde de Belgische bondscoach Rachid Méziane. “Het is een ploeg die snel en agressief kan spelen. Van wat we op video’s hebben kunnen zien, hanteren ze verschillende soorten verdediging: zowel zoneverdediging en individuele verdediging als match-upverdediging.”

Twee dagen voor hun eerste wedstrijd hebben de Belgian Cats nog enkele videosessies gepland om het spel van de Israëli’s te analyseren. Donderdag spelen de belgen om 17.15 uur Belgische tijd in de Shlomo Group Arena, met plaats voor 3.500 toeschouwers, tegen het gastland.

“Doorgroeien naar het volgende niveau”

Emma Meesseman is tevreden over de voorbereidende campagne van de Belgian Cats voor het Europees kampioenschap. De dertigjarige aanvoerster van het team kijkt uit naar het EK, zo vertelde ze op een persconferentie in Tel Aviv, waar de Belgische vrouwen het donderdag in hun eerste wedstrijd opnemen tegen gastland Israël.

“We hebben een aantal goede wedstrijden gespeeld in de voorbereiding en gezien de manier waarop we hebben gespeeld, kan ik zeggen dat we klaar zijn om aan het EK te beginnen,” aldus een zelfverzekerde Emma Meesseman. “We zijn klaar om te presteren, zelfs met de hoge druk op onze schouders. We weten dat er veel van ons verwacht wordt.”

Op de EK’s van 2017 en 2021 pakte België telkens brons. Emma Meesseman hoopt deze keer nog een stapje verder te gaan. In navolging van Julie Allemand, die na haar Franse kampioenstitel met Lyon en een EuroCup-overwinning dit seizoen een “winnaarscultuur” in het team wil slijpen, hoopt Meesseman haar steentje bij te dragen om de jongere speelsters naar een hoger niveau te tillen.

Speelsters als de zusjes Massey, Elise Ramette en Maxuella Lisowa deden alvast de nodige ervaring op in het buitenland, iets wat volgens Meesseman van onschatbare waarde is met oog op het ontwikkelingsproces van de jonge speelsters.

“Het is belangrijk om in Europese competities buiten België te spelen. Ze zijn nu volwassener geworden. Dit EK moet niet het plafond zijn voor deze speelsters, maar een stap naar een hoger niveau”, benadrukte de West-Vlaamse die zich afgelopen seizoen tot Turks kampioen en Euroleague-winnares kroonde met Fenerbahce.

“We hebben een aantal fantastische wedstrijden gespeeld voor het brons, maar we willen de volgende stap zetten. De oudere speelsters hebben de ervaring die nodig is om grote wedstrijden te winnen. We kunnen de jongere speelsters begeleiden en ze naar een hoger niveau tillen.”