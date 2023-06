Gunther Hanssen in 2001, tijdens een interview met onze krant over zijn lijdensweg nadat hij op het kampioenenbal van KRC Genk in elkaar werd geslagen. — © rr

Genk/Antwerpen

Liefst 24 jaar nadat twee vechtersbazen Gunther Hanssen in elkaar timmerden op het kampioenenbal van KRC Genk is het einde van zijn juridische lijdensweg in zicht. Dinsdag is voor het Antwerpse hof van beroep ruim 2 miljoen euro schadevergoeding gevraagd voor de Rode Kruismedewerker. Voor dat bedrag lijkt vooral KRC Genk te moeten opdraaien.