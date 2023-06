Tibo De Smet loopt seizoensbeste op 800 meter in Finland, Jacobs trekt zich terug uit European Team Championships

Tibo De Smet heeft dinsdag tijdens de 800 meter van de World Athletics Continental Tour Gold in het Finse Turku een seizoensbeste van 1:45.31 gelopen. De 24-jarige Gentenaar werd daarmee vijfde. Zijn persoonlijk record staat op 1:44.89, de WK-limiet op 1:44.70. De winst was voor de Fransman Benjamin Robert (1:44.40).

Nog in Finland kwamen Julien Watrin en Timothy Herman in actie. Beide atleten zijn al zeker van deelname aan het WK in Boedapest (19-27 augustus). Watrin werd zesde op de 400 meter horden, in een bescheiden 50.25. De Fransman Ludvy Vaillant won in een seizoensbeste van 48.50.

Timothy Herman werd negende en laatste in het speerwerpen. Hij kwam niet verder dan 76m98. Zijn nationale record staat sinds enkele weken op 87m35. De overwinning in Turku was voor de Tsjech Jakub Vadlejch (89m51).

Elise Vanderelst ten slotte haalde een tiende plaats op de 1500 meter, in 4:07.41. Haar persoonlijk record staat sinds twee jaar op 4:02.63, de WK-limiet is 4:03.50. De overwinning ging naar de Ierse Sarah Healy (4:03.85).

© Getty Images

Jacobs trekt zich terug

De Italiaanse sprinter Marcell Jacobs, de regerend olympisch kampioen op de 100 meter, heeft dinsdag besloten niet deel te nemen aan de European Team Championships in Polen (20-25 juni) vanwege aanhoudende rugproblemen.

Volgens de Italiaanse atletiekfederatie (FIDAL) heeft Jacobs last van een ontsteking van de ischiaszenuw in zijn rechterbovenbeen als gevolg van een verrekking. “Er is besloten om door te gaan met de behandeling, die al een tijdje aan de gang was, om de atleet volledig te laten herstellen voor de belangrijkste fase van het seizoen, die gepland staat in de tweede helft van augustus met de wereldkampioenschappen in Boedapest (19-27 augustus)”, zo verklaarde de federatie in een persbericht.

De Europese recordhouder op de 100 meter moest eerder al een streep trekken door zijn eerste twee wedstrijden van het seizoen, in Rabat (28 mei) en Florence (2 juni), door rugklachten.

Afgelopen vrijdag vierde de olympisch kampioen nog zijn rentree op de Diamond League in Parijs. Daar strandde hij echter op een teleurstellende zevende plaats op de 100 meter.

Om de European Team Championships, die plaatsvinden van 20 tot 25 juni in het Poolse Chorzow en deel uitmaken van de Europese Spelen, van live-commentaar te voorzien zal er gebruik gemaakt worden van artificiële intelligentie. Zo zal de stem van de Britse commentatrice en voormalig atlete Hannah England gekloond worden om teksten voor te lezen die tijdens het evenement kunnen worden uitgezonden.