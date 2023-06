Motorcross-icoon Jeffrey Herlings mist twee GP’s door gebroken nekwervel: “Dit vat mijn carrière in zekere zin samen”

Jeffrey Herlings mist de komende twee raceweekends in de MXGP. De 28-jarige Nederlander ging afgelopen weekend tijdens de GP van Duitsland over de kop en blijkt een nekwervel te hebben gebroken. Een operatie is volgens zijn team KTM niet nodig, maar de recordhouder van het aantal GP-zeges moet eind deze maand en begin volgende maand de GP’s in het Indonesische Sumbawa en Lombok overslaan en rust houden.

“Dit vat mijn carrière in zekere zin samen”, reageerde de Nederlander, tweevoudig wereldkampioen in de MXGP. “We pakken het record van het aantal overwinningen, maar dan krijgen we weer een blessure en een tegenslag. Ik ben blij dat ik niet geopereerd hoef te worden en ik hoop zo snel mogelijk weer bij mijn team terug te zijn en weer te kunnen racen.”

Herlings maakte in maart zijn rentree in de GP van Argentinië nadat hij een jaar aan de kant had gestaan met een gebroken hiel. Hij boekte vorige maand zijn 102e zege in de MXGP en verbeterde daarmee het record van Stefan Everts.

Herlings ging zondag in het Duitse Teutschenthal aan het einde van de eerste manche vanop de eerste plaats over de kop. Hij kon de wedstrijd nog wel afmaken, maar eindigde als twintigste. Zijn Spaanse rivaal Jorge Prado won de eerste manche. Bij afwezigheid van Herlings zegevierde Prado ook in de tweede manche. Prado verstevigde met zijn twee zeges zijn leidersplaats in de tussenstand van het WK. Prado heeft 453 punten. Herlings volgt met 386 punten.