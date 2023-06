Robbie Knops won slechts één dartsmatch, maar na zijn dramatisch voorval telde die overwinning voor tien

Met een plaats bij de laatste acht is Mario Vandenbogaerde de beste landgenoot geworden op het veertiende Players Championship darts in het Duitse Hildesheim (117.000 euro).

De West-Vlaming versloeg achtereenvolgens de Duitser Gabriel Clemens (PDC-20), de Schot Alan Soutar (PDC-34), de Engelsman Joe Murnan (PDC-63) en in de achtste finale de Nederlander Jeffrey Sparidaans (PDC-111) . Voor een plaats in de halve finale moest Vandenbogaerde (PDC-72) met 6-2 het onderspit delven voor de Nederlandse ex-BDO wereldkampioen Christiaan Kist (PDC-130). Onze landgenoot miste in het zesde spelletje vijf darts om de leg te winnen, waarna Kist doorstoomde naar de halve eindstrijd.

Mike De Decker (PDC-45) kon doorstoten tot de laatste 32, maar verloor daar met 6-5 van de Engelsman Stephen Burton (PDC-127).

Robbie Knops (PDC-131) boekte in de eerste ronde een 6-4 overwinning tegen de Tsjech Karl Sedlacek (PDC-101), zijn eerste overwinning in tien Players Championships. De Limburger maakte eind maart een nare val en moest met een korset spelen om zijn rug stabiel te houden. Hij brak namelijk een ruggenwervel. In ronde twee moest Knops afhaken na 6-3 verlies tegen de meervoudige wereldkampioen Raymond van Barneveld (PDC-31).

Dimitri Van den Bergh (PDC-10) en Kim Huybrechts (PDC-30), die vanaf donderdag ons land vertegenwoordigen in de World Cup of Darts in het Duitse Frankfurt am Main, geraakten niet voorbij de eerste ronde. Huybrechts verloor met 6-3 van de Welshman Richie Burnett (PDC-72). Van den Bergh (PDC-10) ging met 6-5 onderuit tegen de Welshman Nick Kenny (PDC-123)

De overwinning in Hildesheim ging naar de Australiër Damon Heta (PDC-15), die in de finale met 8-2 meer dan een maatje te sterk was voor de Engelsman Luke Woodhouse (PDC-48).