Borgloon/Hasselt

Eind mei kondigden Hann S. (24) en Jamie V. C. (29) uit Lummen vol trots aan dat ze samen het Kasteel van Gors in Borgloon hadden gekocht, dat voor 5.495.000 euro te koop stond. Nu zou in een document bij de aankoop de naam en handtekening van een advocaat zijn vervalst.