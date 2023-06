Siebe Roesems komt tevreden uit ZLM Tour: “Tussen de grote mannen steek ik meer op dan in koersen rond de kerktoren”

Siebe Roesems werd in de ZLM Tour uitgespeeld als helper in het profteam van Alpecin-Deceuninck. Vrijdag start de Halse belofte met het Development Team in de Franse driedaagse Tour du Pays de Montbéliard. Stap per stap wil de zoon van ex-prof Bert Roesems verder evolueren richting een profcontract.

Het was tijdens het prille voorjaar vergeefs speuren naar de naam van Siebe Roesems in de uitslagen, maar in de ZLM Tour werd de boezemvriend van Remco Evenepoel voor de leeuwen gegooid in het profteam. “Ik heb er totaal geen moeite mee om me weg te cijferen voor de kopmannen. Tussen de grote mannen steek ik meer op dan in koersen rond de kerktoren. Door de aardbeving in Turkije vielen daar twee wedstrijden weg waardoor er met de renners geschoven moest worden. Daardoor werd mijn seizoen later op gang geschoten, maar op het einde van het jaar klok ik ongetwijfeld toch af op een behoorlijk aantal koersdagen. Ik ben ervan overtuigd dat ik sterker uit de ZLM Tour kwam. We presteerden als ploeg bovendien uitstekend met een ritzege en een plaats in de top tien. Met Marcel Kint, de Ronde van Limburg en de Heistse Pijl sneed ik trouwens al meerdere profkoersen aan als aanloop naar de ZLM Tour.”

Roesems tekende bij Alpecin-Deceuninck een contract van twee jaar waardoor hij de kans krijgt vanuit het Development Team door te groeien. “Ik ben bijzonder tevreden met het vertrouwen dat ik kreeg van dit topteam. Het ideale scenario is uiteraard doorgroeien binnen mijn huidige team naar de profploeg. Het verschil tussen de beloften en de profs is wel immens. Bij de beloften kan je een scheve situatie nog wel rechtzetten, maar bij de profs mag je de slag niet missen. Ik hoop in de Tour du pays de Montbéliard aan boord van het Development Team de vruchten te plukken van het zweetvergieten in de ZLM Tour. Vrijdag openen we met een proloog die helaas over een afstand van slechts drie kilometer wordt betwist. Dit jaar staan vooralsnog geen tijdritten op mijn agenda. Jammer, want het blijft mijn geliefkoosde discipline. Ik overweeg om de Chrono des Nations in te lassen op het einde van het seizoen. Ik reed er twee keer sterk bij de junioren en werd al eens zevende bij de beloften.”

Terwijl vriendin Fleur Meuleman uit Borsbeke het volleybalseizoen voorbereidt bij Lede, kijkt Roesems al reikhalzend uit naar de Giro de Aosta. “Aosta staat bekend als de zwaarste rittenkoers die er bestaat bij de beloften. Het zet mijn polyvalentie in de kijker. Ik werd geselecteerd voor de vlakke ZLM Tour, maar ook voor de loodzware Aosta. Ik ben geen gevleugelde klimmer, maar trek me bergop wel uit de slag en kijk dan ook nieuwsgierig uit naar Aosta.”

Van der Poel

Roesems gaat op training geregeld op pad met wereldkampioen Evenepoel, maar leerde intussen ook een ander fenomeen kennen met Mathieu van der Poel. “Als Remco in België vertoeft, trainen we vaak samen. Met Mathieu koerste ik nog niet samen, maar ik leerde hem wel kennen op stage. Remco en Mathieu zijn wel wereldtoppers, maar naast de fiets tonen ze zich toch gewoon als normale kerels met de voetjes op de grond. Zelf probeer ik alle kansen te grijpen. Samen met David van der Poel en Laurens Sweeck probeer ik komend weekend een graantje mee te pikken in Frankrijk.”