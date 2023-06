Tennisicoon Andy Murray is maat te groot voor Joris De Loore in Nottingham

Joris De Loore (ATP 194) is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het Challengertoernooi van Nottingham (gras/145.000 euro). Drievoudig grandslamwinnaar Andy Murray (ATP 44) was na een uur en 27 minuten te sterk in twee sets (6-3 en 6-4).

De 36-jarige Murray is het eerste reekshoofd in het Engelse Nottingham. Vorige week pakte hij nog de titel op het Challengertoernooi van het Engelse Surbiton. Op het gras in de buurt van Londen verloor Andy Murray in vijf wedstrijden slechts een set. Eerder dit jaar won de Schot ook het Challengertoernooi van Aix-en-Provence.

In de tweede ronde neemt Andy Murray het op tegen de Fransman Hugo Grenier (ATP 127) of de Brit Jan Choinski (ATP 170). Ze nemen het later op de dag tegen elkaar op.

Joris De Loore plaatste zich in Nottingham via de kwalificaties voor de hoofdtabel.