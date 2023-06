Genk

Het aantal patiënten met een beroerte is in het ZOL in Genk op vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. “We detecteren beroertes beter, de vergrijzing speelt een rol en er is een forse stijging van het aantal beroertes bij mensen jonger dan vijftig jaar”, zeggen Dr. Ludovic Ernon en Dr. Kim Bekelaar, neurologen van het ZOL.