Gepensioneerde Serena Williams ziet zus Venus verliezen bij comeback van 25 jaar jongere tennisster: “Kon het niet geloven”

Venus Williams (WTA 696) heeft op het WTA 250-toernooi van Rosmalen (gras/259.303 dollar) haar wederoptreden op de tour niet kunnen opluisteren met een overwinning. De 42-jarige Amerikaanse verloor in de eerste ronde in drie sets (3-6, 7-6 (7/3) en 6-2) van de 25 jaar jongere Celine Naef (WTA 202). De partij duurde twee uur en achttien minuten.

“Ik kon niet geloven dat ik tegen Venus Williams mocht spelen op dit podium. Ze is een rolmodel voor me”, zei de zeventienjarige Zwitserse na haar zege. “Ik was in het begin enorm zenuwachtig, want ik heb nog nooit voor zoveel publiek gespeeld.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Williams, de voormalige nummer een van de wereld, kreeg bij het betreden en het verlaten van het centercourt in Nederland een staande ovatie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor Williams was het haar eerste wedstrijd sinds begin januari toen ze deelnam aan het WTA-toernooi van Auckland. Ze accepteerde enkele weken geleden een wildcard voor het toernooi van Rosmalen. De komst van Venus Williams, die zeven keer de beste was in een grandslamtoernooi, zorgde voor extra drukte op het terrein en veel media-aandacht.

Haar zus Serena Williams, die 23 grandslamtitels veroverde, was ook aanwezig in Rosmalen. Haar komst werd pas vlak voor de wedstrijd duidelijk. De gestopte Williams nam niet plaats in de spelersbox, maar koos voor een plek in de schaduw op de hoofdtribune.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Naef, die met een wildcard op de hooftabel staat, is de jongste deelneemster is Rosmalen bij de vrouwen. Williams was de oudste speelster in het enkelspel.