Flanders Classic wordt mede-eigenaar van de Ronde van Zwitserland: “We delen dezelfde visie op de toekomst van het wielrennen”

Flanders Classics, organisator van onder meer de Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem en de Omloop Het Nieuwsblad, breidt zijn activiteiten uit naar Zwitserland. Het bedrijf van Wouter Vandenhaute en CEO Tomas Van Den Spiegel wordt minderheidsaandeelhouder van Cycling Unlimited, de organisatie achter de Ronde van Zwitserland.

“Een logische stap”, aldus Van Den Spiegel, “waarmee we al een tijdje bezig waren. We hebben al langer een goede band, voor ons is dit een kans om te groeien, en we delen dezelfde visie op de toekomst van het wielrennen.”

Zo streven beide organisaties al langer naar een meer evenwichtige kalender, met minder wedstrijden en een betere afstemming tussen de topkoersen. Met deze nieuwe stap hoopt Flanders Classic bovendien een sterker blok te kunnen vormen in de debatten met ASO en RCS, respectievelijk de organisatoren van de Tour en de Giro. Grote veranderingen hoeven er niet meteen verwacht te worden in de Ronde van Zwitserland.

Wel zal op korte termijn nagegaan welke logistieke samenwerking mogelijk is, ook inzake het beheer van mediarechten. Flanders Classic is door deze nieuwe stap, aldus Van Den Spiegel, nu “betrokken bij zestig à zeventig sportevenementen per jaar.”

