Ze moesten hem zelfs ondersteunen op Ibiza: hoe feestbeest Jack Grealish drie dagen lang de festiviteiten van Manchester City leidde

Jack Grealish (27) moet zo stilaan uitgevierd zijn na de Champions League-winst met Manchester City. Na bijna drie dagen non-stop feesten wordt hij dinsdagavond bij de Engelse nationale ploeg verwacht. Vrijdag staat de EK-kwalificatiematch tegen Malta al op het programma. Het is hoogst onzeker of het feestbeest al in actie komt. Van Istanbul via Manchester naar Ibiza en terug: een reconstructie van 72 dolle uren.