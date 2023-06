Jasper Philipsen strijdt in Baloise Belgium Tour tegen zijn Tour-concurrenten: “Ik win het liefst de slotrit”

Waar de klassementsmannen de Tour de France voorbereiden in de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland, draait het gros van de topsprinters de benen warm in de Baloise Belgium Tour. Ook Jasper Philipsen test in eigen land nog een keer de sprintersbenen. Al beseft de Belg van Alpecin-Deceuninck dat de komende vijf dagen ook bepalen wie met het mentale voordeel richting de Tour trekt.

Hoewel Philipsen in het voorjaar bewees meer te zijn dan enkel een sprinter - denk maar eens terug aan Parijs-Roubaix - staat deze Baloise Belgium Tour voor de renner van Alpecin-Deceuninck vooral in het teken van de massasprints. De sprinttrein finetunen, vertrouwen opdoen en de concurrentie als het kan een mentaal tikje uitdelen: daar is het voor Philipsen om te doen.

“Voor mij persoonlijk gaat deze week de focus op de sprints liggen en niet zozeer het eindklassement. Met het oog op de Tour is het goed om alles op punt te stellen. We staan hier aan de start met de sprinttrein die in principe naar de Tour trekt. Ramon Sinkeldam is hier, Jonas Rickaert is hier en Mathieu Van der Poel fungeert een beetje als joker. Dat zijn normaal gezien de mannen die het voor mij in de Tour zullen doen. Op dat gebied hebben we echt wel een sterke ploeg en hebben we meer luxe dan vorig jaar.”

Laatste rit als mentale winst

En ook met het vertrouwen en de mentale strijd met de concurrentie zit het alvast goed, want de Belg legde er afgelopen zondag Ewan en Jakobsen op in de Elfstedenronde. “Ik denk dat als je wint , je altijd een mentaal voordeel hebt. Al kan dat zondag al omgedraaid zijn. Maar sowieso sta ik nu in de betere positie.” Wanneer Philipsen gevraagd wordt welke rit hij er deze week graag zou uitpikken, is hij duidelijk. “De slotrit, die in Brussel eindigt. Die aankomst daar geeft een beetje Champs-Élysées-gevoel. Dat is een mooie rit met de mooiste huldiging, maar het is ook de laatste mentale winst die je kan behalen tegenover je rechtstreekse concurrenten. Zoiets blijft ook bij.”

Philipsen klopte in de Elfstedenronde Ewan en Jakobsen — © BELGA

Dat Philipsen in de Elfstedenronde meteen raak schoot na de stages op Tenerife en in La Plagne en meteen de sprintersbenen terugvond, stemde hem in ieder geval tevreden. “Na zo’n stage kan het een beetje erop of eronder zijn. Als je nog niet volledig hersteld bent, dan kan dat tot gevolg hebben dat je sprint nog niet volledig op punt staat. Maar de laatste dagen van de stage heb ik wel wat gas teruggenomen, waardoor ik voldoende hersteld was. Het is wel goed dat ik vrij snel na al dat klimwerk terug die snelle benen heb teruggevonden.

De sprints deze week zijn dus voor Philipsen, in het algemeen klassement wordt Van der Poel de vooruitgeschoven man. “Mathieu heeft wat gewerkt aan zijn tijdrit en de Ardennenrit ligt hem ook iets beter. Ik kan ervan getuigen dat hij in orde is”, zo vertelt de Vlam van Ham met de glimlach. “Wie er deze Baloise Belgium Tour gaat winnen? Dan kies ik toch voor Mathieu.”