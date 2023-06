Jef Colruyt stopt als CEO van Colruyt

Jef Colruyt, die wel voorzitter van de raad van bestuur blijft, zal op 1 juli het dagelijks bestuur van de Colruyt Group overdragen aan Stefan Goethaert. Die laatste vervoegde de groep in 2012. Na een opstart in de logistieke keten, werd hij in september 2013 directeur Fine Food om vanaf begin 2019 ook Private Label en Retail Services aan te sturen. Sinds april 2022 is hij COO Food Production, Business en Group Services.

“Stefan brengt een sterke internationale managementervaring in gecombineerd met de vereiste leiderschapscapaciteiten en een waardengedreven visie”, aldus Jef Colruyt. “Na tien jaar in de groep heeft hij de nodige bagage en een doorgedreven kennis van de verschillende activiteiten om de strategie van Colruyt Group verder vorm te geven en te realiseren in een retailmarkt in volle evolutie. De dagelijkse leiding en de toekomst van Colruyt Group zijn in goede handen bij Stefan en zijn directiecomité.”

“Visionair leiderschap”

Stefan Goethaert roemt dan weer het “visionaire leiderschap” van zijn voorganger: “Ik wil Jef bedanken om al die jaren de groep uit te bouwen tot wat ze vandaag is. Onder het visionair leiderschap van Jef kon de Colruyt Group namelijk uitgroeien tot een stevige marktleider in België met vertakkingen in verscheidene landen, en tot pionier in duurzame initiatieven en technologische vernieuwingen.”