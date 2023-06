Soedanese generaal weigert zijn rivaal te ontmoeten

De de facto president van Soedan, Abdelfattah al-Burhan, weigert aan tafel te gaan met zijn rivaal Mohammed Hamdane Dagalo. Dat heeft een Soedanese functionaris, die anoniem wenste te blijven, dinsdag gezegd nadat een regionaal samenwerkingsverband de mogelijkheid van een ontmoeting van de strijdende generaals had geopperd.

Sinds half april woeden er gevechten in Soedan tussen het leger onder leiding van generaal Abdelfattah al-Burhan en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) van zijn vroegere kompaan Mohammed Hamdane Dagalo.

De bemiddelingspogingen die tot nu toe zijn ondernomen om een einde te maken aan het conflict zijn niet succesvol geweest. De talrijke wapenstilstanden werden nauwelijks nageleefd. Dit laatste bemiddelingsvoorstel kwam van de Intergouvernementele Autoriteit voor Ontwikkeling (IGAD), het Oost-Afrikaanse regionale blok.

Tijdens een top in Djibouti maandag kondigde de IGAD aan dat Kenia een kwartet zou voorzitten bestaande uit Ethiopië, Somalië en Zuid-Soedan om het conflict in Soedan te proberen oplossen. Al-Burhan is echter niet bereid om met zijn rivaal rond de tafel te zitten.

De gevechten bleven dinsdag doorgaan in Khartoem, met artilleriebeschietingen in het noorden van de hoofdstad en de voorsteden, meldden getuigen. De gevechten hebben volgens de ngo Acled meer dan 1.800 levens geëist en volgens de Verenigde Naties zijn twee miljoen mensen op de vlucht.