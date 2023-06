Militair is schuldig maar krijgt geen straf voor gevecht tijdens carnavalsfeest in Bocholt

Een militair (38) uit Bocholt en zijn 37-jarige kameraad zijn schuldig aan het toebrengen van slagen aan een twintiger uit As tijdens een carnavalsfeest in café Den Bazaar in Bocholt. De mannen spraken over zelfverdediging, maar de rechter verwijst naar de camerabeelden. “Ze reageerden bijzonder agressief op een initieel lichte duw.”

In de nacht van 24 op 25 februari 2020 liep het carnavalsfeestje in café Den Bazaar volledig uit de hand. De 38-jarige militair en zijn kameraad waren er net als de twintiger en zijn zeventienjarige zus aanwezig voor een avondje uit. Om drie uur ’s nachts, toen de vader van de tieners het Bocholt café binnenkwam, ontstond er een vechtpartij. Volgens de vader en zoon wilde een van de mannen de minderjarige zus betasten, waardoor de vader probeerde in te grijpen en later ook zijn zoon bij het tumult betrokken raakte.

De twee dertigers ontkenden echter met klem dat een van hen het tienermeisje wilde aanranden. De aanleiding voor de discussie is volgens hen eerder onschuldig. “Dat meisje was met haar telefoon een selfie aan het maken en mijn kameraad wilde op de achtergrond mee op de foto. Noem het photobombing. Maar dat viel niet in goede aarde en er kwam plots heel wat reactie op”, sprak de 38-jarige man. Ook de rechter veegt het verhaal van de aanranding van tafel. “De rechtbank hecht daar geen geloof aan”, aldus het vonnis.

Geen geloofwaardige getuigen

Uiteindelijk ontstond er een gevecht waarbij zowel de twee vrienden als de vader en zijn 20-jarige zoon in betrokken raakten en volgens de verklaringen wederzijdse duwen en slagen gegeven werden. De twee dertigers en de vader bleven uiteindelijk ongedeerd, maar vooral de twintiger was er erg aan toe. “Hij lag bewusteloos op de grond, hij had een gebroken neus en snijwonden van een stukgeslagen bierglas in zijn rug”, zo stelde zijn advocate.

Wie eerst uithaalde, bleef een groot discussiepunt. Het slachtoffer deed zijn verhaal enkele dagen na de feiten in de media, in de hoop getuigen te sprokkelen. Dat lukte, maar de rechter besliste geen rekening te houden met die verklaringen omdat ze tegenstrijdig waren. “Het is niet uitgesloten dat zij beïnvloed zijn door het openlijke relaas van de feiten door de burgerlijke partij in de media”, oordeelde de rechtbank.

Camerabeelden

De rechter analyseerde wel de camerabeelden. Volgens de rechtbank is daarop te zien hoe de vader een duw geeft aan de 37-jarige beklaagde, waarop de 38-jarige man op zijn beurt een duw geeft aan de twintigjarige zoon die zich ook in het geschil kwam moeien. Volgens de rechter liep het nadien uit de hand en deelden de twee dertigers nog tal van extra slagen uit, waarbij een van hen het hoofd van de twintiger vasthoudt terwijl hij op de grond lag en de andere man meermaals op het hoofd van de jongeman stampt. Volgens de rechter gaat het dus over disproportioneel geweld en gaat het niet over wettige zelfverdediging. “Ze reageerden bijzonder driest en agressief op de initieel lichte duw van de vader, die overigens evenzeer een ongepaste reactie uitmaakte”, zo luidt het vonnis.

Probatieopschorting en schadevergoeding

De Tongerse procureur eiste in mei nog een celstraf van 12 maanden voor de 38-jarige militair. Voor zijn kompaan, die door een eerdere veroordeling in een Antwerps drugsdossier al een enkelband draagt, vroeg ze een gevangenisstraf van vijftien maanden. “Ze hebben bewust voor buitensporig geweld gekozen. Ze sloegen die jongen halfdood terwijl ze ook gewoon hadden kunnen wegstappen.”

De 38-jarige militair kreeg door zijn blanco strafblad, zijn job en zijn schuldbesef de gunst van een probatieopschorting onder voorwaarden. Voor slagen aan de vader kreeg hij de vrijspraak. Zijn kameraad moet een werkstraf van 150 uur uitvoeren en een geldboete van 1.600 euro betalen. De twintiger krijgt een schadevergoeding van 10.128 euro en zijn vader krijgt 1.967 euro toegekend.