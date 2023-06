EU krijgt volwaardig Europees Drugsagentschap: “Dringend meer slagkracht nodig”

De EU krijgt binnenkort een eigen Europees Drugsagentschap. In het Europees Parlement is dinsdag de uitbreiding van het mandaat van het bestaande Europese waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving goedgekeurd. Door de boomende drugsmarkt heeft dat centrum meer slagkracht nodig.

Er werd nooit meer cocaïne en heroïne in Europa ingevoerd dan vandaag. Ook draait de productie op Europese bodem van synthetische drugs als amfetamines en ecstasy op volle toeren. Met een focus op wetenschappelijk onderzoek en analyse schiet het mandaat van het in Lissabon gevestigde waarnemingscentrum tekort.

Daarom stelde de Europese Commissie in 2022 voor om het centrum op te schalen tot een volwaardig drugsagentschap. Het politieke akkoord dat de lidstaten en het Europees Parlement daarover hebben bereikt, is nu goedgekeurd door het halfrond in Straatsburg. Met 592 stemmen voor, 12 stemmen tegen en 23 onthoudingen werd een kamerbrede meerderheid bereikt.

Het nieuwe Europees Drugsagentschap zal zich nog steeds toeleggen op het analyseren en monitoren van drugs die de ronde doen, maar zal daar meer middelen voor krijgen. Wanneer er nieuwe drugs op de markt komen, zal het agentschap een risicobeoordeling uitvoeren en snelle waarschuwingen kunnen uitsturen. De nationale autoriteiten zullen geholpen worden bij het verzamelen van data en bij het optreden in drugszaken.

“Dringend meer slagkracht nodig”

Assita Kanko (N-VA) voerde mee de onderhandelingen voor het Europees Parlement. Europa had dringend meer slagkracht nodig, zegt ze. “Elke lidstaat heeft te kampen met een zware drugsproblematiek en het grensoverschrijdende karakter maakt dat Europa deel van de oplossing moet zijn.” Bovendien beperkt de problematiek van illegale drugs zich al lang niet meer tot de criminele milieus, zegt Kanko. “Het is een monster met vele koppen en bedreigt de veiligheid van ons allemaal. Druggebruik is een smet op onze samenleving en verantwoordelijk voor talloze gevallen van verkrachting, moord en andere vormen van geweld. Het gaat veel verder dan de zware gezondheidsrisico’s van gebruikers alleen.”

Het is nu aan de lidstaten om het politieke akkoord te valideren. Vervolgens kan de tekst in het officiële Publicatieblad van de EU verschijnen, waarna het 12 maanden later ten volle in werking kan treden. Kanko zegt de verdere stappen van de oprichting op de voet te volgen en uit te kijken naar een snelle start.