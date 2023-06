Verdachte opgepakt voor aanval op NAVO-soldaten in Kosovo, opnieuw rellen uitgebroken

De Kosovaarse politie heeft het vermoedelijke brein achter de aanvallen op soldaten van de NAVO in het noorden van het land eind mei, opgepakt. De man, de leider van de paramilitaire formatie ‘Civilna Zastita’ (‘Civiele Bescherming’), werd gearresteerd in het noorden van de stad in Kosovo , kondigde de minister van Binnenlandse Zaken Xhelal Svecla dinsdag aan.

Op 29 mei raakten dertig soldaten van KFOR, een door de NAVO geleide internationale vredesmacht, gewond toen ze door een Servische menigte werden aangevallen. Ook vijftig Serviërs liepen verwondingen op.

De KFOR-troepen waren in vier gemeenten aanwezig om gewelddadige betogingen in te perken. Het was onrustig in het noorden van Kosovo, waar de Servische bevolking eerst lokale verkiezingen boycotte en later wilde verhinderen dat burgemeesters uit de Albanese gemeenschap hun functie opnemen.

Opnieuw rellen

Toen de verdachte Serviër gearresteerd werd, braken er opnieuw rellen uit. Betogers gooiden stenen naar de agenten, die op hun beurt traangas gebruikten, melden lokale media. Volgens Svecla raakten drie agenten lichtgewond.

Kosovo was vroeger een provincie van Servië, maar riep in 2008 zijn onafhankelijkheid uit. Servië heeft die onafhankelijkheid nooit erkend. In Kosovo wonen zowat 120.000 Serviërs, terwijl de overige 1,8 miljoen voornamelijk Albanezen zijn.