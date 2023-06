Elise Mertens geeft in extremis forfait voor eerste ronde van grastoernooi Rosmalen

Elise Mertens (WTA 28) heeft dinsdag afgezegd voor haar eerste ronde op het WTA 250-toernooi in het Nederlandse Rosmalen (gras/259.303 dollar). De 27-jarige Limburgse, het vijfde reekshoofd, zou opnieuw sukkelen met de rug. Mertens moest het opnemen tegen de Australische Priscilla Hon (WTA 176).

Hon neemt het nu op tegen de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 179), die als ‘lucky loser’ de hoofdtabel vervoegt. Ook de Australische kreeg pas maandag zekerheid over haar deelname in Rosmalen. Na haar uitschakeling in de tweede en laatste kwalificatieronde mocht ze de Duitse Eva Lys (WTA 156) komen vervangen.

Mertens won maandag, aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs, nog haar eerste ronde in het dubbelspel. Het duo, samen het eerste reekshoofd, haalde het met twee keer 6-2 van de Amerikaanse Ashlyn Krüger en de Nieuw-Zeelandse Erin Routliffe.

Met Greet Minnen (WTA 120) en Ysaline Bonaventure (WTA 92) stonden er nog twee Belgische vrouwen op de hoofdtabel in Zuid-Nederland. Minnen klopte maandag in de eerste ronde de Française Jessika Ponchet (WTA 127), Bonaventure verloor van de Canadese qualifier Carol Zhao (WTA 163).