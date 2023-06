VIDEO. Engels toptalent gooit negendarter, maar het is de reactie van zijn tegenstander die tot de verbeelding spreekt

Bradley Brooks is een naam om te volgen in de dartswereld. De 23-jarige Engelsman kroonde zich in 2020 tot wereldkampioen bij de jeugd en won sindsdien ook al vier manches van de Development Tour (het topniveau voor spelers tot 23 jaar). En nu pakte hij op het veertiende Players Championship uit met een negendarter in zijn match tegen veteraan Daryl Gurney. Die laatste leek echter enthousiaster dan Brooks zelfs.