Buren aangeslagen na dodelijke val van peuter (2) in Merksem: “Zijn zesjarige broer vroeg zich af of hij nog naar huis zou terugkeren”

Merksem

In de Zilvermeeuwstraat in Merksem is maandagnamiddag rond 17u een tweejarige peuter uit het raam gevallen. Het jongetje overleefde de klap niet. Hoogstwaarschijnlijk is hij op een lage vensterbank geklommen en door het vliegenraam gevallen. De onderbuurvrouw hoorde de mama van het jongetje en zijn broertje al huilend van de trap stormen. “Het is zo verschrikkelijk pijnlijk”, vertelt ze.