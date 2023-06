30 maanden cel voor beroven Halense zeventiger via geënsceneerde Grindr-date

“Een homo laten komen om hem te kloten.” Dat was het plan dat een 19-jarige Genkenaar samen met vier minderjarigen in werkelijkheid omzette in Hasselt. Ze lokten hem met een date via de app Grindr om vervolgens zijn auto en gsm te roven. De meerderjarige kreeg dinsdag 30 maanden cel, waarvan 20 met uitstel.

Het was op 18 september vorig jaar toen de jongeren toesloegen in Hasselt. De Genkenaar was op dat moment net anderhalve maand meerderjarig. Daardoor is hij de enige die voor de correctionele rechtbank moest verschijnen. “Het was niet de bedoeling om de feiten te plegen. Nu heb ik er veel spijt van. Mijn verblijf in de gevangenis heeft me tot meerdere inzichten gebracht. Mijn plaats is op school. Ik vraag u om nog een kans”, zei de jongeman op zijn proces. De rechter repliceerde dat hij al een kans heeft gekregen, maar niet heeft gegrepen. Zo mocht de betichte eerder al de cel verlaten, maar hield zich niet aan een opgelegd contactverbod.

Schadevergoeding

Toen de zeventiger uit Halen ter plaatse kwam, merkte hij op dat de Genkenaar niet leek op de jongen van de foto van de app. Tot daar de conversatie. De verdachte trok een alarmpistool waarna zijn kompanen verschenen. Een van had zelfs een matrak vast. Allen verzamelden ze zich rondom de auto. Het slachtoffer moest onder bedreiging zijn auto en gsm afgeven. Daarna vertrok de rijbewijsloze Genkenaar met het gezelschap. Niet veel later wist de politie de daders even verderop in de auto aan te treffen.

Spel

De rechter had het in zijn vonnis over ernstige feiten. “De betichte beschouwt de feiten als een spel zonder stil te staan bij de gevolgen voor het slachtoffer.” Het komt de jongeman op 30 maanden cel, waarvan 20 met uitstel te staan. Wel moet hij een agressietraining volgen en zich laten behandelen voor zijn psychosociale problematiek. Aan het slachtoffer moet de 19-jarige 5.600 euro betalen voor het onder meer het beschadigen van de wagen. Ook kreeg de dader de rekening van 760 euro voor het proces gepresenteerd.