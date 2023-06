Oorlog bij Franse ploeg Groupama-FDJ na bekendmaking Tour-selectie: “Ik ben hier ziek van, mijn vrouw had alles al geboekt!”

Voor Pinot wordt het zijn tiende deelname aan de Tour de France. De 33-jarige Fransman heeft zijn selectie vooral te danken aan zijn sterke prestatie in de Giro vorige maand. De Fransman won het bergklassement en eindigde op de vijfde plaats in het algemeen klassement. Zijn beste resultaat in de Tour behaalde hij in 2014 met een derde plaats in het algemeen klassement.

Pinot zal in de Tour de France in dienst rijden van kopman David Gaudu, die vorig jaar vierde werd, maar mag indien de kans zich voordoet ook voor ritwinst gaan. Op dit moment heeft hij in de Tour drie ritzeges op de teller staan: één in 2012, 2015 en 2019.

De voorlopige selectie: David Gaudu, Kevin Geniets, Stefan Küng, Thibaut Pinot en Valentin Madouas. Er zijn nog drie plaatsen te verdelen.

© AFP

Boze Démare

Terwijl Pinot zich mag opmaken voor zijn laatste passage in de Tour, blijft Arnaud Démare opnieuw teleurgesteld achter. De sprinter, met maar liefst 93 profoverwinningen op zijn naam, was ook vorig jaar niet van de partij in Frankrijk.

“Onze ploeg zal zich focussen op de bergen. Het doel is natuurlijk het algemeen klassement met David Gaudu (met wie Démare geen al te beste relatie heeft, red.). Het was een moeilijke selectie om te maken. Vooral de beslissing om Arnaud Démare niet mee te nemen was zwaar,” aldus teammanager Marc Madiot. “Maar ik ben hier om te bepalen welk team volgens mij het meest competitief is. Ik neem verantwoordelijkheid voor deze keuzes.”

Démare was aan het begin van het seizoen uit vorm, voornamelijk door een coronabesmetting, maar is de laatste weken opnieuw in goede doen en won onder meer een etappe in de Boucles de la Mayenne en pakte ook de winst in de Brussels Cycling Classic begin juni.

“Ik ben boos en walg hiervan omdat ik er hard voor gewerkt heb”, reageert de sprinter bij L’Equipe “Ik heb deze winter veel opofferingen gedaan, ook al wist ik dat de ploeg zich voor de volle 100 procent zou focussen voor het algemeen klassement. Tijdens Parijs-Nice heb ik echter laten zien dat ik een geweldige professional en teamgenoot kan zijn. We hadden geweldige dingen kunnen doen in de Tour. Ik heb Marc laten weten dat ik woedend ben, dat ik er ziek van ben over wat ze mij na twaalf mooie jaren aandoen. Emotioneel is het enorm moeilijk.”

© BELGA

Démare vertelt ook dat hij al twee weken weet dat zijn contract bij FDJ niet verlang zal worden. Hij kan op interesse rekenen van Arkéa-Samsic, maar het afscheid na twaalf jaar valt hem zuur.

“Mijn sprinttrein werd vorig jaar al ontmanteld, maar ik heb me kunnen aanpassen. Dat heb ik altijd gedaan. De ploeg investeert steeds minder in de sprints, volgens de evolutie van het wielrennen, maar ik had op z’n minst de keuze willen hebben. Ik dacht dat ik iets waard was, nadat ik vanaf dag één onderdeel uitmaakte van deze ploeg. In december hebben we intern afgesproken dat ik naar de Tour mocht, maar ze hadden nu niet het lef om het eerder te vertellen. De voorbije jaren was mijn kalender in december duidelijk. Mijn familie heeft vakanties om de Tour heen gepland, mijn vrouw had al hotels geboekt om op de rustdagen langs te komen... Ik weet nu niet wat ik ga doen. Als Fransman verdien ik het om naar de Tour te gaan. Dat ik er maar vijf heb gereden in mijn carrière is te weinig voor een coureur zoals ik.”

De vete met ploegmakker Gaudu zou volgens Démare geen rol van betekenis gespeeld hebben.