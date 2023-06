Afvallen, maar meteen erna weer bijkomen? Wetenschappers ontdekken hoe dat komt

Is met succes kilootjes kwijtspelen, maar ze nadien toch weer bijkomen een heel herkenbaar scenario? Je bent niet alleen. Meer nog: het is helemaal niet jouw schuld dat je in die vicieuze cirkel vastzit. Nederlandse onderzoekers hebben de oorzaak van het befaamde jojo-effect gevonden, in je brein.

Een team wetenschappers, verbonden aan het Amsterdam universitair medisch centrum, stelt in vaktijdschrift Nature metabolismdat er minder dopamine vrijkomt in het brein van mensen met overgewicht. Dopamine is een neurotransmitter die een belangrijke rol speelt in het beloningssysteem van onze hersenen. Het chemische stofje zorgt er namelijk voor dat we na het eten een verzadigd gevoel krijgen. Dat effect is dus kleiner bij mensen die kampen met obesitas. De vorsers stellen ook vast dat de hersenen van zwaarlijvige personen minder goed in staat zijn om te registreren dat er überhaupt voedsel in de maag zit.

De onderzoekers baseren hun bevindingen op testen met een groep vrijwilligers. Ze dienen voedingsstoffen, waaronder koolhydraten en vetten, toe bij dertig proefpersonen met een gezond gewicht en bij evenveel proefpersonen met obesitas. Tijdens het experiment werd hun hersenactiviteit gemeten en werd nauwkeurig opgevolgd hoeveel dopamine er vrijkwam. Daaruit bleek dat de hersenactiviteit en de afgifte van dopamine sterk afgezwakt was bij deelnemers met overgewicht. De wetenschappers zagen ook dat een dieet van drie maanden, dat leidde tot tien procent gewichtsverlies bij de zwaarlijvige deelnemers, niet voldoende was om deze hersenreacties te herstellen. Die ontdekking suggereert dat langdurige hersenaanpassingen, die ontstaan in de context van obesitas, ook blijven bestaan. Zelfs nadat gewichtsverlies is bereikt.

“De hersenen van mensen met overgewicht hebben een verminderd vermogen om voedsel in de maag te detecteren,wat kan leiden tot overeten. Het feit dat deze reacties in de hersenen zich niet herstellen na gewichtsverlies, kan verklaren waarom de meeste mensen weer aankomen na een — aanvankelijk succesvol — dieet”, aldus hoofdonderzoeker Mireille Serlie.