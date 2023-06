SOS HAAR. Waarom je met dit hete weer beter voor een andere shampoo kiest

Zonnige dagen lieten lang op zich wachten, maar ze zijn er eindelijk. En hoe fijn ze ook kunnen aanvoelen: je haar heeft er geen deugd van en kan zelfs beschadigd raken. Zo’n vaart hoeft het gelukkig niet te lopen, al moet je ter preventie misschien wel even een andere shampoo in huis halen. BV-kapper Jochen Vanhoudt legt uit waarom een shampooswitch tijdens de zomermaanden in het voordeel speelt van je lokken.