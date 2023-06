Gedetineerde verbouwt gezicht medegevangene na ruzie over dvd

Een 37-jarige Tongenaar is dinsdag veroordeeld tot 20 maanden cel met uitstel voor een knokpartij in de Hasseltse gevangenis. Tijdens de wandeling ging hij een medegedetineerde te lijf na een discussie over het teruggeven van een dvd. Het slachtoffer hield er meerdere breuken in het aangezicht aan over.

Het was op 23 november 2020 dat de Tongenaar en het slachtoffer uit Sint-Truiden met elkaar in de clinch gingen. Tijdens de wandeling ontstond er een discussie over een dvd die de verdachte niet wou teruggeven aan de gedupeerde. De woordenwisseling mondde uit in een knokpartij waarbij de Truienaar meerdere slagen in het gezicht kreeg. Diverse breuken en een nieuwe tandprotheses waren het gevolg. De twee kennen de Hasseltse gevangenis intussen als hun broekzak. Telkens belanden ze er na drugsfeiten. In tegenstelling tot de Tongenaar zit de Truienaar wel nog altijd vast.

“Niet laten doen”

De betichte ontkende de feiten niet, maar de rechter stoorde zich merkbaar aan zijn houding. “Hij had een grote mond tegen mij. Van het één is het ander gekomen. Ik heb mijn eigen leven gered op dat moment omdat hij zijn dvd terug wou hebben”, luidde het. De Tongenaar zat meermaals snel op zijn paard en toonde zich een bezitter van een kort lontje te zijn. “Ik heb hem gewoon een paar lappen gegeven. In een paar seconden was het gebeurd. Er gebeuren ergere dingen in de gevangenis. Ik moet me toch niet door iedereen laten doen?”

“Banale discussie”

De vechtpartij komt het agressief baasje op 20 maanden cel met uitstel te staan. In het vonnis had de rechter het over een banale discussie die meerdere breuken in het aangezicht opleverden waardoor een operatie noodzakelijk was. Wel is er rekening gehouden met zijn huidige situatie. Zo was de man zeven jaar dakloos en is hem in februari een sociale woning toegewezen. Om van dat uitstel te kunnen genieten, moet de dader zich laten behandelen voor zijn drugsprobleem en op zoek gaan naar werk of een zinvolle dagbesteding. Aan het slachtoffer is hij bijna 5.800 euro verschuldigd. De proceskosten voor het uitdelen van de rechtse directe bedragen ruim 1.200 euro.