Dokters dachten dat ze geen 50 zou worden, nu is Augustine (104) de oudste Tongenaar

Augustine Latet werd op 12 juni 1919 geboren in Tongeren, als tweede in een gezin met zeven kinderen. Op haar elfde stond ze al aan de waskuip. Als dienstmeid ging ze namelijk lange tijd poetsen bij de mensen. In 1947 trouwde Augustine met Vic Nys. Het koppel bleef kinderloos. “Kinderen waren zeker welkom, maar het lukte niet”, vertelt Augustine.

Na haar dagtaak vulde ze haar tijd met breien en haken. “Vic droeg altijd gebreide sokken”, lacht ze. Het koppel woonde jarenlang op Broek. Vic stierf in 1990. Augustine verhuisde naar de Repenstraat en daarna naar Nieuw-Tongeren. Sinds 2000 woont ze in de Bilzersteenweg. Omdat ze geen trappen meer op kan, staat haar bed bij haar broer Pierre (93) die vlak naast haar woont.

Haringen

“Ik wil niet stoefen, maar ik klaag niet”, zegt Augustine. “Mijn geheugen is nog goed, maar de knieën deugen niet meer. Ik hoor slecht en ben blind aan één oog.” De Tweede Wereldoorlog herinnert ze zich ook nog goed. “Met onze familie zijn we met de vrachtwagen van een nonk naar Frankrijk gevlucht. Daar hebben we veel hongergeleden. Ma zei altijd: leg u op uwe buik en kijk door ’t venster, dan hebt ge gene honger. Terug in Tongeren hebben we heel vaak haringen gegeten, dankzij Winterhulp.”

Augustine en Vic zijn nooit op reis geweest. Broer Pierre heeft haar nadien eens meegenomen naar het Zwarte Woud. De laatste jaren is Augustine helaas een paar keer gevallen omdat ze te snel wilde zijn. Ze brak tweemaal een heup en haar elleboog. Maar ze houdt de moed erin. Broer Pierre zorgt voor het eten en Augustine snijdt nog steeds de groenten voor de soep. Samen kijken ze veel tv en krijgen ze regelmatig bezoek.

“Ik had nooit gedacht zo oud te worden”, zegt Augustine. “Na een beroerte zei de dokter dat ik zeker geen 50 zou worden. Ik ben blij dat ik nog leef, maar nu ben ik ’t mem. Een geluk dat ik Pierre bij me heb. Ik heb jaren voor ons ma gezorgd en later voor een zus. Nu past Pierre op mij.”