Okra Lutselus-Rooierheide Diepenbeek trekt naar Plantentuin Meise

Dinsdag bezocht Okra Lutselus-Rooierheide-Diepenbeek de plantentuin in Meise.

Samen een gids ging het gezelschap op ontdekkingstocht doorheen de plantenwereld met een bezoek doorheen de immense serres, die zijn ingedeeld volgens klimaatomstandigheden als savanne, moesson en woestijn. Het park van 92 hectare omvat maar liefst 20.000 soorten planten die over de hele aarde groeien. De Plantentuin is niet alleen een verzameling van planten, maar heeft ook een wetenschappelijk doel: het in stand houden van plantensoorten die met uitsterven zijn bedreigd. Met het treintje kregen de Okra-leden een overzicht van het park met zijn kasteel en waterpartijen.