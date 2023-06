Hasselt

Van de 916 bij de VDAB in Limburg ingeschreven Oekraïense vluchtelingen hebben er inmiddels 419 werkervaring opgedaan. Dat is het hoogste aandeel in Vlaanderen, zo blijkt uit cijfers van de VDAB. “Onze dienstverlening loont”, zegt CEO Wim Adriaens van de VDAB.