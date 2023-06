Alles wat u moet weten over de Baloise Belgium Tour: topsprinters draaien warm voor de Tour, Van der Poel topfavoriet voor eindzege

Vandaag trapt de Baloise Belgium Tour op gang aan de basiliek van Scherpenheuvel. De vroegere Ronde van België doorkruist in vijf etappes het land en biedt kansen voor sprinters, tijdrijders en klimmers. Topfavoriet is Mathieu van der Poel.

Het parcours: klimmen in Durbuy, sprinten aan het Atomium

Start in Scherpenheuvel-Zichem, een sprintersrit in Knokke-Heist, een tijdrit in Beveren, een Ardennenrit in Durbuy en de apotheose onder het Atomium in Brussel. De Baloise Belgium Tour doorkruist van 14 tot 18 juni de drie gewesten en belooft voor elk type renner wat wils.

Scherpenheuvel-Zichem, met zijn bekende O.-L.-Vrouwebasiliek, is het decor voor de openingsetappe. Het bedevaartsoord is start- en aankomstplaats van een rit over een lokaal circuit waarin meermaals een serie Vlaams-Brabantse kuitenbijters moeten worden bedwongen.

De tweede etappe trekt van Merelbeke naar Knokke-Heist. Voer voor massasprinters. De kuststad was ook vorig jaar de aankomstplaats van de tweede rit, toen gewonnen door Jasper Philipsen. Een dag later staat een volledig vlakke tijdrit - met weinig bochten en hindernissen - van 15,2 kilometer met start en aankomst in Beveren op het programma. Op zaterdag trekt het peloton net als vorig jaar naar Durbuy voor de koninginnenrit in de Ardennen. Toen klopte Quinten Hermans na een prangend duel Mauro Schmid en Tim Wellens en dook hij prompt in het zwembad. De slotrit speelt zich af in Brussel, met aankomst aan het Atomium. Het parcours loopt zondag ook door Schepdaal, de woonplaats van Remco Evenepoel en passeert zelfs twee keer langs diens supporterslokaal, maar de wereldkampioen koos voor de Ronde van Zwitserland.

Rittenschema •Rit 1 - 14.06: Scherpenheuvel-Zichem - Scherpenheuvel-Zichem (165 km) •Rit 2 - 15.06: Merelbeke - Knokke-Heist (175,7 km) •Rit 3 - 16.06: Beveren (individuele tijdrit 15,2 km) •Rit 4 - 17.06: Durbuy – Durbuy (172,6 km) •Rit 5 - 18.06: Brussel – Brussel (194,8 km)

De deelnemers: Topsprinters draaien warm voor de Tour, Van der Poel topfavoriet

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step), Caleb Ewan (Lotto Dstny), Alexander Kristoff (Uno-X), Sam Welsford (DSM) … een resem topsprinters draait de komende week in de Belgische rittenkoers warm voor de Tour de France. Ook Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) bewees dit seizoen dat hij alle snelle jongens kan kloppen in een massaspurt.

Maar wie de Baloise Belgium Tour wil winnen, moet van alle markten thuis zijn. Vijf ritten en evenveel uiteenlopende parcoursen leveren wellicht een veelzijdige winnaar op. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), dit voorjaar winnaar van Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix, is zonder twijfel bij afwezigheid van Evenepoel topfavoriet. Ook Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Florian Vermeersch (Lotto Dstny) en Yves Lampaert (Soudal-Quick-Step) kunnen op uitdagend terrein het verschil maken. Lampaert, vorig jaar proloogwinnaar in de Tour de France, is ook sterk in het werk tegen de klok. Andere attractieve namen op de affiche zijn John Degenkolb (DSM), Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech), Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) en Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck).

Het wordt tot slot ook uitkijken naar de prestatie van Thibau Nys (Trek-Segafredo). De 20-jarige neoprof boekte enkele weken geleden in de Ronde van Noorwegen zijn eerste profzege, voegde daar vrijdag in de GP Kanton Aargau in Zwitserland meteen een tweede zege aan toe en rijdt woensdag in de openingsrit rond Scherpenheuvel-Zichem als het ware in zijn achtertuin.

Zo was het vorig jaar: het elleboogincident tussen Lampaert en Wellens

De Ronde van België eindigde vorig jaar op een nagelbijter. Finaal trok Mauro Schmid aan het langste eind, al finishte de Zwitser in exact dezelfde eindtijd als nummer twee Tim Wellens. De Limburger had in de slotrit in de zogenaamde Gouden Kilometer nog de eindoverwinning kunnen afsnoepen van Schmid, maar hij werd gehinderd door Schmids ploegmakker Lampaert. “Het heeft mij de eindzege gekost”, was Wellens achteraf stellig. “Als Lampaert er niet zit, win ik de Ronde van België. In mijn ogen ging het er een beetje over, maar dat is koers.”

Yves Lampaert vond op zijn beurt niet veel van het incidentje met Wellens . “Er werd wat geduwd en getrokken langs beide kanten, dat is een beetje deel van de koers”, zei Lampaert daarover. “Maar ik denk wel dat het fair verlopen is. Ik denk dat het er op tv spectaculairder uitzag dan het was. Het was geen gevaarlijke situatie.” De West-Vlaming werd achteraf wel uit koers gezet.