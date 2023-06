Minister van Sport en Robbe Ghys rijden eerste rondjes op gloednieuwe velodroom in Heusden-Zolder

Minister van Sport Ben Weyts heeft samen met wielrenners Robbe Ghys en Nicky Degrendele de gloednieuwe velodroom in Heusden-Zolder ingereden. Deze prachtige wielertempel is geschikt voor de organisatie van internationale kampioenschappen. Rond de piste van 250 meter komt een tribune met plaats voor liefst 2.000 toeschouwers. Naast de velodroom komen onder meer nog 4 sportvelden en een topsportgymhal.

Zowat alle prominenten van de Limburgse wielerwereld maar ook ver daarbuiten tekenden dinsdagmiddag present voor het moment waarop al jaren naar uitgekeken wordt: de opening van de eerste overdekte wielerpiste in Limburg. Voordat voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans het startschot gaf voor een eerste rondje met het peloton van politici en beleidsmakers, gaven laatstgenoemden hun visie op de verwezenlijking van deze gloednieuwe tempel die de 250 meter lange wielerpiste als blikvanger heeft.

“Koers zit in ons DNA in Vlaanderen”, sprak minister Ben Weyts. “Maar aan de infrastructuur voor het baanwielrennen in ons land was tot voor kort nog werk. Met de verwezenlijking van deze fantastische tempel komt daar verandering in. Dit zal een aanzuigeffect creëren voor baanwielrenners in Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen.”

© rr

Bezieler Marc Wauters stond er uiteraard zo fier als een gieter bij. “Ik ben heel trots dat ik dit project na zeventien jaar heb kunnen verwezenlijken, uiteraard dankzij de steun van iedereen die hier vandaag aanwezig is. Zij hebben zich dubbel geplooid om het financiële plaatje rond te krijgen.”

De burgemeester van Heusden-Zolder, Mario Borremans, sprak van een ‘boost’ voor de sportbeleving in zijn gemeente. “Het is de bedoeling dat hier elk weekend wat te beleven zal zijn”, klonk het genoegzaam.

Topsporters Robbe Ghys en Nicky Degrendele kregen de eer om de eerste rondjes op het gloednieuwe wielerbouwwerk te draaien. “Ik ben onder de indruk van deze hal”, sprak Ghys. “Hopelijk kan dit project veel jonge renners overtuigen om voor het pistewielrennen te kiezen”, aldus de lead-out van Alpecin-Deceuninck.

Medisch centrum

De tribune rond de piste biedt in totaal plaats voor liefst 2.000 mensen. Naast de overdekte wielerpiste komt er ook een BMX-parcours. Het wordt zo een echte hub voor wielrenners en voor wielerliefhebbers. In het sportcomplex komt ook een middenplein met 4 sportunits, een topgymnastiekhal en een medisch centrum. Het wordt een toegankelijk complex, zowel voor onze G-sporters als voor de scholen en sportclubs uit de omgeving. Het complex verrijkt de sportieve mogelijkheden in de regio, maar verstevigt ook de sociale samenhang.

Het grote sportcomplex is mogelijk dankzij een investering van in totaal ruim € 23,5 miljoen. De Vlaamse Overheid neemt het leeuwendeel voor zijn rekening. Vlaanderen investeert € 8 miljoen in de bouw van deze nieuwe topsportinfrastructuur én zal jaarlijks meer dan € 1,1 miljoen op tafel leggen voor de exploitatie. Ook de Gemeente Heusden-Zolder, LSM (Limburg Sterk Merk), Cycling Vlaanderen, de Koninklijke Belgische Wielerbond, vzw Cycling Friends en de Nationale Lotterij investeren in dit project.

De opening van de velodroom is voorzien voor 1 september 2023.

© KH