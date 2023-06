Wielrenster Puck Moonen doet verhaal van “angstaanjagende” periode waar ze momenteel doorheen gaat

LEES OOK. Puck Moonen over “bewogen” periode na breuk met Eli Iserbyt en haar grens als wielrenster: “Onzichtbaar litteken”

De 27-jarige renster - die zich tegenwoordig vooral toelegt op gravelwedstrijden - stelt dat het ondanks het prachtige zomerweer “vrij stressvolle weken” zijn geweest voor haar.

“Ik heb veel persoonlijke sh*t moeten verwerken”, klinkt het. “Ik voelde me absoluut uitgeput toen ik het weekend inging en realiseerde me hoeveel energie deze paar weken hebben geabsorbeerd. Het is niet iets waar ik in detail over kan praten, aangezien de politie er ook bij betrokken is, maar gestalkt worden door een geesteszieke vreemde is … angstaanjagend. Dus ja, het een van die dingen in het leven waar je geen controle over hebt. Ik werk eraan om alles opnieuw op de rails te krijgen en hopelijk wordt het snel opgelost!”

Moonen bedankte verder haar vriend en familie voor de steun. “Zij hebben me op de lastigste momenten erdoor gesleurd. Van trainen op de fiets is er dus niet veel in huis gekomen, maar mijn fitness is op peil gebleven. Hopelijk vind ik wat ritme de komende weken.”

Moonen was enkele jaren profrenster. In 2017 tekende voor de Lotto Soudal Ladies, voor wie de Nederlandse tot 2020 actief was. Daarna reed Moonen ze nog zes maanden voor Bingoal Casino-Chevalmeire, maar daar vertrok ze met de nodige ruzie. Sindsdien verlegde ze haar focus meer en meer naar het gravelen.

De Nederlandse was tot 2019 een koppel met veldrijder Eli Iserbyt. Twee jaar eerder werd ze verkozen tot Mooiste Sportvrouw van Nederland. Op Instagram heeft ze liefst 724.000 volgers.