Maasmechelen

De Kinrooise, die fietsertje Bilal Ben Omar (11) op 19 mei 2021 in Maasmechelen aanreed, had speed in haar speeksel. De jongen overleed vijf dagen later in het ziekenhuis. In de Maaseikse politierechtbank is dinsdag drie maanden cel en acht maanden rijverbod tegen de Kinrooise gevorderd.