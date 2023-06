Fietser die wandelend meisje kniestoot gaf in Hoge Venen, vraagt 4.500 euro: “Mag alles gepubliceerd worden op sociale media?”

De rechtbank oordeelde eerder al dat de publicatie van de video niet beschouwd kon worden als intimidatie, maar volgens de vijftiger werd toch zijn privacy geschonden. “De bedoeling is niet om te weten hoe fietsers zich moeten gedragen op de openbare weg, maar wel om een evenwicht te vinden tussen de vrijheid van meningsuiting vanwege de vader van het gezin en respect voor het privéleven”, pleitte de advocaat van de fietser, meester Culot. “Uw beslissing is belangrijk. Ofwel legt ze bepaalde grenzen op, ofwel geeft ze het signaal dat alles mag gepubliceerd worden op sociale media, zonder rekening te houden met de mogelijke gevolgen van die publicatie”.

LEES OOK. Fietser die 5-jarig meisje ten val bracht in Hoge Venen voor strafrechter: “Realiseerde me niet dat ze was gevallen”

De advocaat van de vader van het meisje was het daar niet mee eens. Volgens hem heeft de video geen invloed gehad op het privéleven van de fietser, omdat de man niet herkenbaar is op de beelden. De boodschap die bij de verspreiding werd meegegeven, is niet afkomstig van de vader maar van een vriend die de beelden verspreidde, luidde het nog. “Wanneer men een strafrechtelijke inbreuk pleegt, wat hier het geval was want de man werd schuldig verklaard aan onopzettelijke slagen, dan kan men niet klagen dat zijn reputatie is geschaad”, aldus de advocaat van de familie.

De rechtbank doet op 5 september uitspraak.