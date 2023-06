Van gebouwen tot schapen en vissen: studenten Glaskunst stellen werken tentoon

Lommel

Vrijdagavond opende Glass Unlimited 2023 in Lommel, de jaarlijkse tentoonstelling van de studenten en hun docenten van de opleiding hogere graad en specialisatie graad Glaskunst aan de Kunstacademie Noord-Limburg.

“Studenten kunnen vijf jaar lang deze opleiding volgen, daarna kan je nog een specialisatiegraad van twee jaar volgen”, vertelt docente Lieve Stienissen. “Er wordt twee keer per week les gegeven in de benedenverdieping van het Glazen Huis in Lommel. Tijdens de opleiding glaskunst maak je kennis met de transparantie van glas en het spel van het licht. Je wordt individueel en professioneel begeleid met als doel je meer inzicht te geven in techniek, vorm en inhoud. Ook is er genoeg ruimte voor eigen interpretatie en ontwikkeling als kunstenaar. Je hebt geen voorkennis nodig om aan deze opleiding te starten.” (nma)

© nma

