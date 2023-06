Deze twaalf Belgian Cats gaan voor derde medaille op een EK: van pitbull, over “Emma bucket”, tot center met gouden handjes

Op hun vierde opeenvolgende EK en met twee bronzen medailles op zak dromen de Belgian Cats op deze editie (15-25 juni Israël/Slovenië) van meer. Donderdag beginnen ze in Tel Aviv en tegen het gastland Israël aan hun race richting derde medaille. Met een gemiddelde leeftijd van 26 jaar en acht speelsters die op het vorige EK van de partij waren lijkt het moment ideaal om op de hoogste Europese scéne te schitteren. Zeker omdat de Cats met Emma Meesseman over één van de beste speelsters ter wereld beschikken. Tien overige Cats tankten het afgelopen seizoen ook weer van ervaring in een sterke Europese competitie.