Het hele weekend modelvliegtuigjes en helikopters boven het Lommelse Kristalpark

“Onze Modelclub bestaat momenteel uit een 87 leden”, vertelt Luc Jansen, voorzitter van de Lommelse Model Club. “Sommigen komen door de week vliegen, maar de meesten komen hier in het weekend. We zitten nu drie jaar op dit terrein. We bieden ook opleidingen aan voor nieuwelingen die willen leren vliegen.”

Het voorbije weekend organiseerde de club een opendeurdag zodat iedereen kon kennismaken met het modelvliegen. “Er kwamen hier dit weekend ook Nederlandse en Duitse piloten vliegen”, zegt Luc. “Er vliegen motoraangedreven vliegtuigen, zweefvliegers en helikopters. Je kan zelf je vliegtuig bouwen, maar je kan ook een kant-en-klaar model kopen.”

Frans Heylen (76) trok met zijn vliegtuig de zweefvliegers op gang. “Er zijn altijd wel een aantal zweefvliegers. Het is fijn als je elkaar kan helpen”, vindt Frans. “In de winter bouwen we. Ik heb nu drie slepers en vier zwevers. En in de zomer kunnen we lekker vliegen.” (nma)

© nma

© nma