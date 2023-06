Amper 19-jarig klimtalent doet Franse wielerharten sneller slaan: Lenny Martinez pakt op Mont Ventoux eerste profzege

De negentienjarige Fransman Lenny Martinez (Groupama-FDJ) heeft dinsdag zijn eerste profzege geboekt in de CIC - Mont Ventoux, een Franse eendagskoers uit de Pro Series met aankomst bovenop de iconische klim in de Provence. Door het gevaar op onweer werd de slotbeklimming maar één keer gedaan, en niet tweemaal zoals gepland.

Door de kans op hevige onweersbuien werd de beklimming van de Mont Ventoux langs zijn bekendste kant - die van Bédoin - geschrapt. Zo lag de finish na de beklimming vanuit Sault, de gemakkelijkste manier om de ‘Reus van de Provence’ te bedwingen. De wedstrijd was zo geen 153 kilometer lang, maar slechts 98.

De koers barstte pas open op de laatste vijf kilometer van de Ventoux, na het voorbijkomen aan de iconische Chalet Renard. Een aanval van de Spanjaard Cristian Rodriguez deed een kleine kopgroep ontstaan, met daarbij ook Lenny Martinez. Die zette op de top de sprint bergop als eerste in, en haalde het voor de ervaren Canadees Michael Woods, de Franse Brit Simon Carr, en Rodriguez.

De negentienjarige Martinez wordt in Frankrijk gekoesterd als groot klimtalent. Hij weegt amper 52 kilogram, werd afgelopen week al achttiende in het eindklassement van het Critérium du Dauphiné, en is de zoon van Miguel Martinez, een voormalig olympisch kampioen in het mountainbiken. Mariano Martinez, de grootvader van Lenny, won twee etappes in de Tour.