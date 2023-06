Pieter Gerkens en Tsuyoshi Watanabe over hun transfer, de ambities en het afgelopen seizoen: “De keuze voor Gent was relatief eenvoudig”

Gerkens verkoos de Buffalo’s boven Standard, Watanabe wimpelde Club Brugge af. En dat bleek voor beide heren een relatief eenvoudige keuze. “Gent is een heel stabiele club, die bijna elk jaar Europees en bovenaan speelt”, zei Gerkens. De middenvelder speelde in het verleden ook al onder zijn toekomstige coach Hein Vanhaezebrouck en nu wordt het duo dus herenigd. “Dat was zeker een van de redenen waarom ik voor Gent heb gekozen. Mijn spelintelligentie en loopvermogen komen goed van pas in zijn spel”, concludeerde Gerkens.

Ook in de transfer van Watanabe speelde Vanhaezebrouck een belangrijke rol. De Japanner zat al samen met de coach van Gent om zijn rol bij de club te bespreken en was meteen overtuigd. “Bij Gent kan ik mij beter ontwikkelen”, klonk het bij de Japanse verdediger. “Hier heb ik meer kans om te spelen dan bij Club Brugge.”

“We willen ver geraken in Europa”

Beide spelers beginnen met veel ambitie aan hun avontuur bij Gent. Watanabe antwoordde dan ook gretig op de vraag over wat hij wil bereiken het komende seizoen. “Ik wil kampioen worden en heel ver geraken in de Conference League”, zei de Japanner vastberaden. “Daarbij is het mijn droom om voor mijn land te spelen en ooit in Duitsland te voetballen.” Gerkens, die meer ervaring heeft in onze competitie, was iets nuchterder over de doelstellingen. “Play-off I halen en meedoen voor de top vier is het doel van de club. In de Conference League moeten we natuurlijk eerst de groepsfase zien te bereiken en dan zou overwinteren mooi zijn.”

© BELGA

Het contrast tussen de twee zomeraankopen van Gent kon het afgelopen seizoen niet veel groter zijn. Watanabe speelde elke wedstrijd bij Kortrijk, terwijl Gerkens zijn seizoen er voor nieuwjaar eigenlijk al opzat. “Ik dacht snel terug te komen”, zei de middenvelder ietwat teleurgesteld, “maar mijn comeback werd steeds verder uitgesteld. Ook nu ben ik nog niet 100% fit, maar ik hoop tijdens de voorbereiding mij volledig te kunnen klaarstomen voor het nieuwe seizoen.”

Gerkens won dit seizoen wel de titel met Antwerp, maar beleefde het succes toch op een iets andere manier. “Ik wist vanaf februari dat ik zou vertrekken, maar dat was geen factor in de beleving van de titel. Ik voelde mij betrokken door de eerste helft van het seizoen, waarin ik alle wedstrijden heb gespeeld. Maar je bekijkt het wel vanuit een ander standpunt”, besloot Gerkens.