Josiane (58) speelt al bijna 40 jaar de Heilige Maagd Maria tijdens processie in Veldwezelt

Zondag 11 juni stapte Josiane Rasking (58) uit Veldwezelt al voor de 40ste keer mee in de Sacramentsprocessie in haar dorp. Op twee keer na vertolkte ze telkens de rol van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. In die hoedanigheid verschijnt ze ook elk jaar in de grot in de Lindestraat.

De Veldwezeltse ‘bronk’ of processie is een aloude traditie die ook door de jeugd gedragen wordt. “Elk jaar nemen er ruim 200 kinderen en jongeren deel aan de ommegang”, klinkt het bij de werkgroep Processie en Kerk, die instaat voor de organisatie en aankleding van de optocht in Veldwezelt. “Daarnaast stappen ook enkele honderden jongvolwassenen en volwassenen mee.”

De sacramentsprocessie wordt traditioneel geopend door de plaatselijke fanfare Sint-Lambertus, gevolgd door een eerste groep die hulde brengt aan de patroonheilige van de parochie Sint-Lambertus. Daarna volgen een schuldbelijdenis, een groep met liturgische boeken, worden er offers gedaan en huldes gebracht. Ook pages en het kindje Jezus van Praag stappen mee in de processie. Het Heilig Sacrament sluit de processie af samen met het koor De Oosterster, de Apostelen, de misdienaars en de priester met het Heilig Sacrament.

In de grot aan de Lindestraat beeldt Josiane ook elk jaar de verschijning aan Bernadette uit. — © RR

Verschijning

Josiane Rasking (58) stapte dit jaar al voor de 40ste keer mee in de processie. “Na al die jaren blijft het nog steeds een spannende gebeurtenis”, bekent Josiane, die in 1983 voor het eerst meestapte als Heilige Maagd.

En ze fleurt niet alleen de ommegang op. “Naast de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in de Lindestraat wordt elk jaar een grot gebouwd”, vertelt Josiane. “Tijdens de optocht klim ik daar dan in om de verschijning aan Bernadette uit te beelden. Het is een mooi moment op een centrale plek waar heel wat gelovigen samenkomen.”