Edouard Vemeulen, dé couturier van het paleis: “Zijn al die koppels zo gelukkig? Mijn beste vriend is Natan, mijn partner voor het leven”

Dankbaarheid. Dat gevoel houdt Edouard Vermeulen vooral over aan veertig jaar Natan, omdat hij al zolang bezig mag zijn met schoonheid. Ter gelegenheid van die verjaardag blikt de man die bekend werd als de couturier van de koningshuizen terug en vooruit, en laat hij een beetje in zijn ziel kijken. “Mijn vader is onlangs overleden. Hij was 95. Natuurlijk is dat een afscheid. Maar je kan toch alleen maar dankbaar zijn voor zo’n mooi, lang leven?”