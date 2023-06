55% wil terug naar oude werkgever

Volgens een recent internationaal onderzoek van recruitmentspecialist Robert Walters staat meer dan de helft van de professionals, die in de laatste jaren van job veranderden, inmiddels open voor een terugkeer naar hun werkgever van voor de coronatijd. Dat lichten we graag even toe. Op een periode van krap vier jaar is de wereld onherkenbaar veranderd. De veroorzaker is natuurlijk in grote mate het coronavirus, met zijn verstrekkende gevolgen. Dat heeft ook een effect op de arbeidsmarkt en de manier waarop mensen naar hun job en privéleven kijken.

Robert Walters, een bureau dat zich specialiseert in HR en recruitment, onderzocht hoe werkende mensen inmiddels terugkijken op hun job van voor de pandemie. En dat leverde verrassende – of zeg maar gerust shockerende – resultaten op.

Zo’n 55% van de ondervraagden overweegt namelijk om terug te keren naar hun oude werkgever. 17% daarvan nam al contact op met zijn vorige manager om te polsen naar aankomende vacatures, 11% denkt er serieus over na om dat dit jaar nog te doen.

Terugkeren naar je vorige job: zou je dat wel doen?

Andere behoeften

De reden? “Het gras bleek elders toch niet groener”, verklaart Özlem Simsek, Managing Director bij Robert Walters, in een persbericht waarmee het bureau dit nieuws wereldkundig maakte.

“Zo’n 49% van de ondervraagden geeft toe dat de redenen waarom ze destijds vertrokken bij hun oude werkgever, niet meer van toepassing zijn. Denk maar aan loopbaanontwikkeling, het loonpakket en de mogelijkheid tot flexibel werken.” Ongeveer dezelfde hoeveelheid mensen laat weten dat de huidige werkgever niet langer aan hun behoeften voldoet. Die overtuiging blijkt voor een deel ook financieel gemotiveerd te zijn.

Tijdens en na de pandemie verruilden heel wat werknemers hun job voor een nieuwe uitdaging. 38% van de bevraagde professionals, die zo’n overstap maakten, deed dat om een beter loon te ontvangen. Een vijfde vertrok om elders een betere bedrijfscultuur te vinden of meer voldoening uit het werk te halen.

“In de periode na de lockdowns kwam The Great Resignation op gang, een soort collectieve beweging waarin een recordaantal werknemers hun job de rug toekeerde”, legt Özlem Simsek uit. “Maar de cijfers en antwoorden die we met dit onderzoek hebben vastgelegd, wijzen eerder op The Great Regret.”

Ben jij nog blij met je huidige job? Doe de test!

Stijgende kosten

Professionals die overwegen om terug te gaan naar hun oude werkgever, worden nu ook wel boomerangwerknemers genoemd. Hoe men op zo’n korte tijd spijt krijgt van zijn beslissing?

Blijkbaar werden er in 2021 zeer gunstige arbeidsvoorwaarden gecreëerd, zoals loonsverhogingen, flexibele werkuren en de mogelijkheid tot thuiswerken. Maar amper anderhalf jaar later, in 2023, brengt de inflatie een nog veel hogere levenskost met zich mee. Daardoor wordt verloning voor veel mensen toch nog wat belangrijker dan al die andere voordelen.

66% van de ondervraagden geeft aan dat de stijgende kost van levensonderhoud hen anders doet denken over hun huidige werkgever, 24% zegt dat vooral het hybride werken hun mening heeft veranderd.

Terug aannemen

Gelukkig zijn er voor de boomerangwerknemers voldoende werkgevers die openstaan voor terugkerende werkkrachten. 79% van de bevraagde managers zegt interesse te hebben in het opnieuw aannemen van iemand die voorheen een meerwaarde was voor het bedrijf. Slechts 21% zegt daar twijfels over te hebben of geen voorstander te zijn.

“In dat opzicht heeft de krapte op de arbeidsmarkt een gunstig effect voor terugkerende werknemers”, zegt Özlem Simsek. “Als je samen op een positieve noot bent geëindigd, is het gemakkelijk en gunstig om de draad weer op te pikken. Er is minder inwerktijd nodig, en de toewijding is er hoogstwaarschijnlijk sowieso. De deur open laten staan voor terugkerende collega’s, of het nu om dezelfde rol gaat of een andere, is altijd een goed idee.

Zorg er wel voor dat je een sterk beleid en een aantal heldere procedures hebt opgesteld voor zulke situaties, vooral als iemand een hogere functie krijgt toegewezen dan voorheen. Het is fijn dat boomerangwerknemers terugkeren, maar je bevordert dit jobhoppen beter niet. Het is natuurlijk nog fijner om je personeel gewoon vanaf het eerste moment binnen je bedrijf te kunnen houden.”

