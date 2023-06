Rijbewijs van tachtiger die met auto over weg in Neeroeteren zwalpte, ingetrokken

Maaseik

Een 80-jarige man heeft dinsdag zijn rijbewijs moeten inleveren omdat hij niet meer geschikt is om te rijden. De man reed zwalpend over de Rotemerlaan in Neeroeteren. Hij werd aan de kant gezet door een andere bestuurder die de politie ook verwittigde. De tachtiger bleek al eerder in gelijkaardige omstandigheden aan de kant te zijn gezet. Na contact met het parket werd zijn rijbewijs in beslag genomen.