Auto met geseinde Italiaanse nummerplaat achtergelaten op oprit in Dilsen

Dilsen-Stokkem

Maandag rond 21 uur is in de Borreshoefstraat in Dilsen een auto getakeld. Het voertuig stond fout geparkeerd op de oprit van een leegstaand huis. Op de auto hing een Italiaanse nummerplaat die geseind staat. Het voertuig werd in beslag genomen. De politie Maasland onderzoekt de zaak.