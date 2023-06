Eerste Graspop-bezoekers nemen hun intrek op Sunparks Kempense Meren: “De sfeer van een festival en het comfort van thuis”

De eerste festivalgangers voor Graspop Metal Meeting in Dessel zijn maandag gearriveerd op Sunparks Kempense Meren in Mol, dat voor het festival wordt omgedoopt tot Metal Park. Ruim drieduizend parkgasten zetten er hun festival al een paar dagen eerder in. We gingen een kijkje nemen in het vakantiepark.

Hoewel de eerste band op Graspop pas donderdagmiddag het eerste gitaarakkoord aanslaat, is voor vele bezoekers van Sunparks Kempense Meren in Mol-Rauw hun festivalweek al van start gegaan. Het vakantiepark is een van de meerdere verblijfsmogelijkheden tijdens Graspop Metal Meeting en wordt tijdens de week van het festival omgedoopt tot Metal Park. De formule is immens populair, want boekingen zijn telkens in een mum van tijd uitverkocht.

Daniel en Jenny. — © BERT DE DEKEN

Daniel en Jenny uit het Duitse Marburg zijn al vroeg gearriveerd in het park en willen nog wat voorraad inslaan in de winkel. “Het is de eerste keer dat we hier zijn”, vertellen ze. “Voor het festival trok de fantastische line-up onze aandacht en de keuze voor Metal Park heeft vooral te maken met het comfort dat je hier hebt. Het is veel fijner om in een bed te slapen dan in een tent op de camping. Je kan ook elke dag een verfrissende douche nemen en bovendien heb je hier bijvoorbeeld nog een zwembad. Zo wordt het ook een beetje een vakantie.”

Anne en Anke kijken enorm uit naar Graspop. — © BERT DE DEKEN

Anke uit Zoersel en Anne uit Rijkevorsel verblijven al voor de derde keer op Metal Park tijdens Graspop. “Je hebt hier de perfecte combinatie van een festival met het comfort van thuis”, vertellen ze. “We kunnen enkele dagen chillen voor we aan ons festivalweekend beginnen. Daarnaast zijn er nog diverse leuke activiteiten in het park. We kijken ook heel erg uit naar Graspop. Zo willen we onder meer Enter Shikari, Fever 333, Parkway Drive en Slipknot live bezig zien. En uiteraard Johnny Depp op zondag.”

Enzo, Nico en Bernd zijn er klaar voor. — © BERT DE DEKEN

Enzo uit Rijkevorsel en Nico en Bernd uit Oostmalle zijn er ook klaar voor. Terwijl ze aan het wachten zijn voor ze kunnen inchecken, drinken ze al een biertje aan hun auto. “Voor ons begint Graspop vandaag al”, zeggen ze.

LEES OOK. Dit betaal je voor een pint op verschillende festivals

“We komen hier al voor de vierde keer naar Sunparks tijdens het festival. Zo is het veel fijner om de nacht door te brengen in een bed dan in een tentje. En we kunnen ons hier ook elke dag opfrissen. Daarnaast kunnen we al een paar dagen gaan zwemmen in het subtropisch zwembad of ons al opwarmen voor het festival in de beachbar. Op Graspop zelf kijken we uit naar Parkway Drive, Slipknot en ook de Ghost Inside. Die laatste band heeft enkele jaren geleden een zwaar ongeval met een bus meegemaakt en toert dit jaar voor het eerst sinds die gebeurtenis.”

Christian is al aan het uitladen. — © BERT DE DEKEN

Vorig jaar kwamen we Christian Milkers uit het Duitse Keulen al tegen op Sunparks en dit jaar is hij weer van de partij. “Meestal verblijf ik tijdens festival wel in een tentje op de camping, maar een vakantiepark is natuurlijk veel beter”, vertelt hij. “We zijn hier vandaag met een groep van negen aangekomen en voor vier van hen is het de eerste keer. Graspop is ook een topfestival. Ik ga graag naar Duitse metalfestivals, maar persoonlijk vind ik dat Graspop er nog iets boven uitsteekt qua sfeer en programmatie.”

Guido en zijn hondje. — © BERT DE DEKEN

Guido uit Maastricht zoekt met zijn hondje de schaduw van het terras op. “Het is de zesde keer dat mijn vrouw en ik met de hond op Metal Park verblijven”, zegt hij. “Voordien gingen we ook al vaak naar Graspop en verbleven we op de camping. Maar nadat we in 2016 met onze tent zijn uitgeregend, zochten we naar een alternatief. En sindsdien komen we altijd terug naar Sunparks tijdens Graspop. Het leuke is dat je hier verbroedert met mensen uit verschillende landen. Of je nu Belg, Nederlander, Duitser of pakweg Noor bent, maakt niet uit. Hier word je uiteindelijk oude bekenden van elkaar. En op de pendelbus naar het festival heerst altijd een schoolreis-sfeer. Als een iemand ‘Slayer’ roept, dan is het meteen ambiance.”

Fanny, Johan en ‘Imperium’ Bob zijn al in de stemming. — © BERT DE DEKEN

Fanny, Johan en ‘Imperium’ Bob uit Sint-Gillis-Bij-Dendermonde verblijven al een tiental jaar op Sunparks tijdens Graspop. “Voor ons is het hier vakantie”, vertellen ze. “We vergeten voor een week onze alledaagse beslommeringen en zijn hier op ons gemak. Bovendien zit je hier met metal-liefhebbers bij elkaar. Graspop zelf vinden we ook altijd leuk omdat je er voor elk wat wils hebt op het vlak van stevige muziek. Alleen is het festival stilaan wel te groot geworden.”

In totaal verblijven er drieduizend parkgasten op Sunparks Kempense Meren tijdens Graspop. Daarnaast verwelkomt Center Parcs Vossemeren in buurgemeente Lommel ook nog tweeduizend metalfans. “De boekingen voor Metal Park waren in 20 minuten tijd volledig uitverkocht”, vertelt Marthijn Tobback, woordvoerder van Sunparks en Center Parcs. “Op Sunparks Kempense Meren verblijven deze week ook veel festivalbezoekers met hun gezin, waar ze het festival combineren met een familievakantie. Daarnaast organiseren we op maandag-, dinsdag- en woensdagavond diverse optredens in onze beach bar als voorsmaakje van het grote festival. En ook onze aquagym in metalthema trekt op woensdag veel volk.”

© BERT DE DEKEN

© BERT DE DEKEN

(Tommy Maes)