Herman Brusselmans te gast in volgend seizoen ‘Het huis’: “Ik krijg er 1.500 euro voor en kan over mijn boeken praten”

Herman Brusselmans is één van de gasten in het volgende seizoen van ‘Het huis’ op VRT1. Dat verklapt hij in Humo. Hij zei ja omdat hij Eric Goens goed kent, en omdat het voor publiciteit voor zijn boeken kan zorgen.

Brusselmans stond Humo te woord voor een reportage over de gages die BV’s krijgen voor een tv-optreden. Zijn verblijf in het huis van Eric Goens zal hem 1.500 euro bruto opleveren, vertelt hij.

De auteur zegt enkel toe voor tv-optredens als ze hem “publicitair iets opleveren”, klinkt het. Het huis is sowieso een interessant programma, vindt Brusselmans, want “je wordt daar twee dagen in de watten gelegd en ik zal daar wel wat over mijn boeken kunnen praten”. Bovendien kent hij Goens redelijk goed, wat het moeilijk maakte om nee te zeggen.

Brusselmans geeft mee dat tv-makers hem nooit moeten vragen voor dansshows en reisprogramma’s. “Ik zeg sowieso nee tegen alle programma’s die fysiek zijn en waarin je je moet bewijzen.”

De schrijver wees een tijd terug een vraag van het Nederlandse Videoland af, voor een documentaire over de zwangerschap van zijn vriendin Lena. De streamingdienst richtte de camera’s dan maar op de Nederlandse rapper Famke Louise, die naar verluidt 150.000 euro binnenreef voor de docu waarin haar eerste kindje geboren wordt. “Maar zoiets doe ik voor geen miljoen”, zegt Brusselmans in Humo. “Je maandenlang laten filmen, je vrouw en kind zo exposeren voor de camera’s, dat is echt uitgesloten.”