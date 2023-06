Nieuwkomer Mike Trésor valt bij Rode Duivels meteen in de prijzen met Ebbenhouten Schoen: “Geen spijt dat ik mijn vakantie moest annuleren”

Mike Trésor is één van de vele nieuwelingen in de selectie van de Rode Duivels. Wel de meest verwachte want hij heeft er bij KRC Genk met 24 assists en 8 doelpunten een uitstekend seizoen opzitten. Hij kreeg vanmiddag de Ebbenhouten Schoen als beste voetballer van Afrikaanse afkomst uitgereikt. Dat was al zijn tweede individuele onderscheiding want hij werd eerder ook al tot Speler van het Jaar door zijn collega-voetballers gekozen.

“Ik had mijn vakantie naar de VS al gepland”, aldus de 24-jarige aanvaller. “Die heb ik moeten annuleren maar daar heb ik geen spijt van. In mijn achterhoofd zat steeds de gedachte dat ik wel eens geselecteerd zou kunnen worden. Ik weet dat er in maart, bij de eerste selectie, veel boosheid was bij Genk omdat ik er niet bij was. Ik heb me daar niet mee bezig gehouden. Ik concentreer me op wat er op het veld gebeurt.”

Dat is ook zijn antwoord als er een transfer ter sprake komt.

“Ik speelde een goed seizoen, dan wordt er altijd over zoiets gesproken. Ik heb er zelf nog niet over nagedacht. De timing is niet goed om nu aan een transfer te denken, laat staan er over te praten. Ik focus me nu op de Rode Duivels. Ik ben hier overigens goed ontvangen. Fijn dat ik enkele jongens zie die ik al ken of waar ik al tegen gespeeld heb. Iedereen is vriendelijk en helpt me. Ik heb nog geen liedje moeten zingen, neen. Maar ik zal er wellicht niet aan ontsnappen. Ik heb al iets in mijn hoofd. Kennen jullie DJ’s? Neen, dan kan ik het niet zeggen. Maar ook dat is bijzaak. Ik ben hier om dagelijks te blijven leren. Ik hoop een kans te krijgen. Misschien op stilstaande fasen. Het moet kunnen, hoewel het wel een lang seizoen is geweest. Ik heb ondertussen een weekje rust kunnen nemen.”

Die rustperiode heeft niet alle wonden van die historische Genk-Antwerp geheeld.

“Dat verlies van de titel was een klap. We zijn trots op wat we hebben getoond maar er is nog wel wat tijd nodig om het te verwerken.”