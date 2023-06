David Goffin meteen uitgeschakeld op hoofdtabel van ATP-toernooi in Rosmalen

Goffin verloor in de eerste ronde tegen de Kazach Alexander Bublik (ATP 47) in tweemaal 7-5. De partij duurde 1 uur en 38 minuten. De 32-jarige Luikenaar moest in Nederland eerst nog twee kwalificatierondes doorspartelen om de hoofdtabel te bereiken. In de onderlinge ontmoetingen met Bublik stond het 2-0 in het voordeel van de Belg, maar het derde duel kon hij dus niet winnen. Goffin was de enige Belg die in Rosmalen in actie kwam.

Bublik komt in de tweede ronde het Italiaanse tweede reekshoofd Jannik Sinner (ATP 9) tegen. Topreekshoofd in Zuid-Nederland is de Russische nummer drie van de wereld Daniil Medvedev.