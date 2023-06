Remco Evenepoel mikt komende dagen op ritzege in Ronde van Zwitserland: “Ik heb de etappes van vandaag tot overmorgen aangeduid”

“Gisteren zat het gevoel behoorlijk goed”, aldus Evenepoel. “Ik denk niet dat dit de meest beslissende rit zal zijn, de volgende dagen zijn nog een beetje zwaarder. Maar natuurlijk is het een belangrijke etappe. Ik ga mijn voorsprong proberen behouden (op de andere favorieten, Evenepoel staat tweede in de stand na Stefan Küng en telt twintig seconden voorsprong op grootste concurrent Ayuso, red). Of we vandaag ook al voor de ritzege gaan, zal afhangen van de racesituatie. Er zijn veel jongens die gisteren al tijd verloren hebben - door een valpartij, jammer genoeg. Ik denk wel dat veel klimmers er vandaag al klaar voor zullen zijn.”

Evenepoel hoopt de komende dagen wel het verschil te maken. “Vandaag tot overmorgen zijn drie etappes die ik aangeduid heb en waarvan ik er graag eentje zou winnen. Ik denk dat er vandaag wel al wat verschillen zullen zijn. Het zal sowieso een gevecht worden om in de vlucht te raken. Maar ik voel me goed en wil dat gevoel graag vasthouden.”

De Ronde van Zwitserland is de eerste wedstrijd die Evenepoel rijdt sinds hij door corona als leider uit de Giro moest stappen. Eerder al had Evenepoel uitgesloten dat hij deze zomer nog aan de start van de Ronde van Frankrijk zal staan.